Exclusief voor abonnees Trump "beval" diplomaten om met z'n advocaat te praten over Oekraïne 18 oktober 2019

Donald Trump heeft zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani opgedrongen aan Amerikaanse diplomaten die belast waren met Oekraïne en wilde dat Kiev een onderzoek opende naar Burisma. Dat is het gasbedrijf waar de zoon van zijn Democratische rivaal Joe Biden een zitje had in de raad van bestuur. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Gordon Sondland, zei dat tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. Trump "beval" de diplomaten met Giuliani te praten over de inspanningen van Kiev om corruptie aan banden te leggen. "Wij waren ontgoocheld over het bevel van de president om Giuliani erbij te betrekken. De werknemers van het buitenlandministerie en niet de persoonlijke advocaat van de president zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van het buitenlandbeleid van de VS."

