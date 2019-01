Trump bepleit z'n muur in live tv-toespraak 10 januari 2019

00u00 0

Amerikaans president Donald Trump heeft zijn bevolking rechtstreeks toegesproken in een live-uitzending vanuit de Oval Office. In de tien minuten durende speech had hij het over "een groeiende humanitaire crisis" aan de grens met Mexico. Hij riep het parlement op om 5,7 miljard dollar (4,9 miljard euro) vrij te maken voor zijn grensmuur, die de migratiestroom moet tegenhouden. De financiering ervan staat centraal in de begrotingsdiscussie die momenteel zorgt voor een gedeeltelijke sluiting van enkele overheidsdiensten. Eerder dreigde Trump ermee om de nationale noodtoestand uit te roepen, zodat hij de bouw van de muur met militaire middelen kan regelen, buiten het parlement om. Maar zover wil hij voorlopig blijkbaar nog niet gaan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN