Trump belooft wapengeweld op school aan te pakken 22 februari 2018

00u00 0

President Donald Trump heeft gisteren laten weten dat hij bereid is het wapengeweld op Amerikaanse scholen aan te pakken. Om dat te beteugelen, beloofde hij dat zijn regering de nadruk gaat leggen op controle van iemands verleden en geestelijke gezondheid. Hij deed dat met een toespraak in het Witte Huis, waar hij medestudenten, leraren en ouders van de slachtoffers van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland ontving. Daar schoot een oud-leerling vorige week zeventien mensen dood.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN