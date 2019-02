Trump bedreigt Venezolaanse militairen: "Wie Maduro trouw blijft, zal alles verliezen" 20 februari 2019

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ernstige dreigementen geuit aan de militaire leiders van Venezuela. Hij zei dat ze "alles zullen verliezen" als ze weigeren zich achter de zelfverklaarde president Juan Guaido te scharen. Trump uitte het dreigement in een toespraak in Miami voor de Venezolaanse gemeenschap in Florida. Hij riep de Venezolaanse officieren die loyaal blijven aan de socialistische president Nicolas Maduro op om humanitaire hulp in hun land toe te laten. "U kan ervoor kiezen om het genereuze aanbod van amnestie van president Guaido te aanvaarden, en in vrede te leven onder uw naasten." Wie ervoor kiest om Maduro - "een Cubaanse marionet" - te steunen, zal volgens de Amerikaanse president geen plek hebben om naartoe te vluchten. Trump zei ook nog dat de dagen van het communisme in Venezuela geteld zijn, "maar ook die in Nicaragua en Cuba".

