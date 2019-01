Trump bedreigt Iran op z'n 'Game of Thrones' 04 januari 2019

Tijdens de kabinetsmeeting die Donald Trump woensdag heeft gehouden, lag er een opmerkelijke poster voor hem op tafel. Het ging om een prent die hij begin november al had getweet en waarop hij in de stijl van 'Game of Thrones' afgebeeld staat, met de slogan 'Sanctions are Coming' (een verwijzing naar de waarschuwing 'Winter is Coming' uit de reeks). De Twitter-post sloeg op de strafmaatregelen die hij wilde treffen tegen Iran. Trump diepte de poster waarschijnlijk weer op om zijn betoog dat de sancties gewerkt hebben wat kracht bij te zetten. "Iran is nu al een heel ander land dan toen ik president werd", beweerde hij. "Iran zit in de problemen."

