Trump: "Aanval tegen Iran niet afgeblazen, enkel stopgezet"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de voor deze week geplande aanval tegen Iran niet afgeblazen, maar tijdelijk stopgezet, zo twitterde hij zaterdagnacht. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al een tijdje op. Vorige week kwamen ze tot een hoogtepunt toen Trump op het laatste nippertje een aanval op Iran afblies, nadat Teheran een Amerikaanse drone uit de lucht had geschoten. "Ik ga geen 150 mensen doden, tenzij het absoluut noodzakelijk is", zei hij daarover. Maar hij benadrukte tegelijkertijd dat de militaire optie "nog altijd op tafel ligt" tot er een oplossing is gevonden. "En zolang het conflict aanhoudt, stellen we nieuwe economische sancties tegen Iran in het vooruitzicht", aldus nog Trump, die naar eigen zeggen nooit zal toestaan dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt. (AG)

