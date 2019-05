Exclusief voor abonnees Trump-aanhangers bouwen zelf muur op grens met Mexico 29 mei 2019

Een Amerikaan is gestart met de bouw van een muur op de grens tussen de VS en Mexico. Hij wordt gefinancierd door de organisatie 'We Build The Wall', aanhangers van Donald Trump die online al meer dan 22 miljoen dollar inzamelden. Jeff Allen, mede-eigenaar van de grond waarop de muur wordt gebouwd, is vastbesloten de Amerikaanse president te helpen "een grote en fantastische muur" te bouwen en startte vorig weekend zelf met de werken. De muur zal 800 m lang zijn en voldoen aan dezelfde criteria als de hekken die de overheid bouwde.