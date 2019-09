Exclusief voor abonnees Trump aan Europa: "Neem jullie IS-gevangenen terug" 21 september 2019

Amerikaans president Donald Trump heeft zich gisteren weer laten opmerken. Zo liet hij de Europese landen weten dat ze "op een gegeven moment" IS-gevangenen zullen moeten terugnemen. Die zitten nu veelal gevangen in kampen in het noorden van Syrië, die door de Verenigde Staten financieel worden ondersteund. "Ofwel nemen jullie ze terug, ofwel laten we ze vrij aan jullie grenzen", dreigde Trump. Hij is niet van plan "voor de komende vijftig jaar" op te draaien voor de kosten van het vasthouden van duizenden strijders. De president noemde vooral Duitsland en Frankrijk. Wat later op de dag kondigde hij ook de "strengste sancties ooit" aan tegen Iran. Zo zal er bijvoorbeeld geen geld meer vloeien naar de Revolutionaire Garde, het eliteleger van het Iraanse bewind, "om het terrorisme te financieren". De maatregel komt er na de aanvallen op olie-installaties in Saoedi-Arabië, die volgens Washington aan Iran toe te schrijven zijn.

