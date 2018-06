Truitjes Nigeria in mum van tijd uitverkocht 02 juni 2018

Er was ook positief nieuws te rapen bij Nigeria. Hun uitrusting lijkt uit te groeien tot de WK-hype van dit jaar. Gisteren bood Nike de truitjes aan op zijn website en in amper twee (!) minuten waren ze al uitverkocht. En ook in 'Niketown', de winkel van Nike in Londen, is het drummen om een truitje te bemachtigen. Zo staat er een gigantische rij mensen aan te schuiven om een exemplaar te bemachtigen. (DPB)

