Trudeau verliest meerderheid maar is toch opgelucht 23 oktober 2019

Justin Trudeau mag er allicht nog vier jaar bijdoen als Canadese premier. Zijn Liberale Partij won de parlementsverkiezingen met 157 van de 338 zetels, tot opluchting van de door schandalen geplaagde Trudeau. De premier is wel zijn absolute meerderheid kwijt en zal dus moeten samenwerken met anderen. De New Democratic Party, links van het midden, is de meest voor de hand liggende keuze. Partijleider Jagmeet Singh - die Trudeau vorige maand nog hard aanpakte nadat oude 'blackface'-foto's van de premier waren opgedoken - zei dat zijn partij zich constructief zal opstellen bij de vorming van een nieuwe regering.

