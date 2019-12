Exclusief voor abonnees Trudeau treitert Trump 05 december 2019

00u00 0

Pesten op het werk, maar dan op het allerhoogste toneel. Een boze Donald Trump heeft de NAVO-top in Londen gisteren vroegtijdig verlaten, omdat zijn toespraak mikpunt van spot geworden was bij de Canadese premier Justin Trudeau, diens Nederlandse collega Mark Rutte, de Britse prime minister Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron. Zij maakten op een receptie nietsvermoedend vrolijke opmerkingen over de stijl van de Amerikaanse president, terwijl de camera's draaiden.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 00 dagen 17 uren 11 minuten 15 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode