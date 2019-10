Exclusief voor abonnees Trudeau heeft het moeilijk bij verkiezingen 22 oktober 2019

De Canadezen hebben gestemd voor een nieuw parlement. Op resultaten was het gisteravond nog wachten, maar het lijkt erop dat de regeringsvorming moeilijk wordt. De centrumlinkse Liberals van premier Justin Trudeau lagen immers nek aan nek met de centrumrechtse Conservatieven - wat heel goed zou kunnen betekenen dat geen van beiden een meerderheid haalt. Trudeau, die bij zijn verkiezing in 2015 als 'politieke rockster' werd gezien en erg populair was bij jongeren, had recent af te rekenen met enkele schandalen. Hij kan wel nog gedoogsteun zoeken bij twee linkse partijen, terwijl uitdager Andrew Scheer het heel wat moeilijker zal hebben om een partner te vinden. Hij heeft immers al laten verstaan dat hij niet wil samenwerken met het separatistische Bloc Québécois, de enige andere niet-linkse partij die een noemenswaardig aantal zetels zou hebben. Een coalitieregering heeft Canada sowieso maar één keer gekend, tijdens WO I.

