Truckers zetten noodremsysteem liefst van al uit 02 augustus 2018

Een noodremsysteem dat drama's zoals dat in Maldegem kan voorkomen, is al sinds november 2015 verplicht in heel Europa. Maar omdat wettelijk bepaald is dat het systeem moet kunnen worden uitgeschakeld, zouden veel chauffeurs het zelden gebruiken. Reden: hun vrachtwagen vertraagt telkens een ander voertuig te dicht invoegt, in combinatie met de angst om op zo'n moment zélf geramd te worden door een achterligger.

