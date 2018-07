Truckers vrijgesproken voor dodelijke ongevallen 03 juli 2018

00u00 0

De politierechter van Veurne sprak gisteren twee truckers vrij die terechtstonden voor twee dodelijke ongevallen. Hij toonde zich begripvol en vond dat er te weinig bewijs was om hen te veroordelen. De 46-jarige Danny Vansteenkiste was 's nachts op 24 november 2016 onderweg met zijn betonmixer toen een Franse auto hem ramde. Danny haalde zelf de slachtoffers uit de wagen, maar een 25-jarige jongen overleed . Volgens een deskundige werkten zijn achterlichten mogelijks niet voldoende, maar zeker was dat niet. "Ik ben erg opgelucht maar voel me geen winnaar. Iedereen verliest in zo'n zaak", zegt Danny.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN