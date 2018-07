Trucker vliegt door voorruit en overlijdt op E40 26 juli 2018

Een 42-jarige Roemeense trucker is gistermiddag om het leven gekomen bij een zware crash op de E40 in Oostkamp. De man week om onduidelijke reden van zijn rijbaan af en knalde rechts tegen een brugpijler. De klap was zo zwaar dat de man door zijn voorruit vloog en op het asfalt terechtkwam. Wellicht droeg hij dus geen gordel. Een mughelikopter landde op de snelweg, waarna een arts de Roemeen nog lange tijd probeerde te reanimeren. Hij overleed echter ter plaatse. Door het ongeval ontstonden er lange files richting kust. (JHM)