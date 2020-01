Exclusief voor abonnees Trucker verliest aanhangwagen en rijdt nietsvermoedend verder 08 januari 2020

Op de R2, de Grote Ring rond Antwerpen, heeft zich gistermiddag een opmerkelijk ongeval voorgedaan. Net voor de ingang van de Liefkenshoektunnel in Kallo verloor een vrachtwagen zijn oplegger, maar de chauffeur merkte niks op en reed verder. Het sleepoog van de aanhangwagen was afgebroken, waardoor hij van de truck loskwam en - gelukkig - snel tot stilstand kwam op de pech- en rechterrijstrook. Er werden geen andere voertuigen geraakt, en ook van andere schade was geen sprake. De chauffeur, die met de noorderzon verdwenen was, kon dankzij camerabeelden snel opgespoord worden. De aanhangwagen was eigendom van een autosloperij uit het Nederlandse Roosendaal en dient om geplette autowrakken te vervoeren. Hij was op het moment van het ongeval leeg, maar versperde dus wel een tijdlang de rechterrijstrook, wat voor file zorgde. Het gevaarte werd door een takelfirma weggesleept. (PKM)

