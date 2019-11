Exclusief voor abonnees Trucker met 39 lijken aan boord bekent mensensmokkel 26 november 2019

00u00 0

De Noord-Ierse bestuurder van het koeltransport waarin vorige maand 39 omgekomen Vietnamese migranten werden aangetroffen in Essex, heeft schuldig gepleit aan samenzwering voor hulp bij illegale immigratie tussen 1 mei 2018 en 24 oktober 2019. De 25-jarige Maurice Robinson bestuurde de vrachtwagen nadat de oplegger afzonderlijk het Kanaal was overgebracht vanuit Zeebrugge. Het was in Grays, bij Londen, dat op 23 oktober de lichamen van de 39 Vietnamezen werden aangetroffen in de oplegger. Robinson volgde de zitting van de rechtbank gisteren via een videolink vanuit de gevangenis. Hij sprak enkel om zijn identiteit en nationaliteit te bevestigen. Hij is aangeklaagd voor 39-voudige doodslag, samenzwering voor mensenhandel, samenzwering voor hulp bij illegale immigratie en witwassen van geld.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu