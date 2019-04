Exclusief voor abonnees Trucker die relatie had met 12-jarige moet in therapie 03 april 2019

Een vrachtwagenchauffeur uit het Vlaams-Brabantse Begijnendijk die op zijn 25ste een relatie begon met een 12-jarig meisje, heeft twee jaar voorwaardelijk gekregen voor aanranding en verkrachting van de tiener. Hij moet ook in therapie gaan. Dat er seksuele betrekkingen waren, stak V.E. (30) nooit onder stoelen of banken. Zijn familie haalde het meisje in huis nadat er bij haar thuis problemen waren. Ook haar ouders stonden terecht, net als de stiefouders van V.E., wegens schuldig verzuim. Zij kwamen weg met opschorting van straf. V.E.'s moeder kreeg een jaar cel en 8.000 euro boete met uitstel.