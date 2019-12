Exclusief voor abonnees Truckchauffeur krijgt 18 maanden effectief voor dodelijk ongeval op E17 07 december 2019

00u00 0

Vrachtwagenchauffeur Kevin R. kreeg gisteren het vonnis te horen voor het dodelijk ongeval dat hij veroorzaakte op 1 augustus 2017. De jongeman van 25 reed toen om 5 uur 's morgens met 90 kilometer per uur in op zijn voorligger Bjorn Van Bunder in de file op de E17 in Lokeren. Die laatste overleefde de klap niet.

