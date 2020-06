Exclusief voor abonnees Truck vol gestolen pakjes ontdekt in Luik 24 juni 2020

00u00 0

Op een verlaten terrein nabij Luik is een vrachtwagen ontdekt met duizenden gestolen pakketjes van de Chinese online winkel AliExpress. Een Nederlandse 'urban explorer' - mensen die op zoek gaan naar leegstaande gebouwen - merkte de truck zondag op. "Overal lagen opengesneden pakjes", vertelt Jan van der Kraan. "Er zat van alles tussen, van seksspeeltjes tot gepersonaliseerde items. Zo lagen er bedrukte telefoonhoesjes en handdoeken met familiefoto's." De meeste pakketjes waren bestemd voor Nederland, al zaten er ook adressen uit Duitsland bij. Van der Kraan belde de politie in Luik, maar omdat hij geen Frans sprak en zij geen Nederlands, raakte hij niet verder. Ook in het nabijgelegen Riemst kon de politie niet helpen, want zij hadden geen bevoegdheid op Waals grondgebied. Het is onduidelijk wat met de pakjes gaat gebeuren. Mogelijk gedupeerden kunnen het best contact opnemen met AliExpress.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen