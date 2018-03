Truck rijdt in op file: levend uit wrak 21 maart 2018

De E40 in de richting van Brussel was gisteren ter hoogte van Oostkamp volledig versperd door een zwaar ongeval met een vrachtwagen. Een Roemeense trucker raakte zwaargewond toen hij inreed op een andere vrachtwagen. De bestuurder werd door een klein leger hulpverleners bevrijd uit zijn verhakkelde cabine en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn vrachtwagen stond in schaar over de snelweg, waardoor de rijbaan tot 11 uur versperd bleef. De vrachtwagens werden in de loop van de namiddag pas getakeld.

HLN