Truck ramt paal: straat hele dag afgesloten 01 december 2018

De Hospitaalstraat was gisteren nagenoeg de hele dag afgesloten nadat een trucker rond 8 uur een elektriciteitspaal had stukgereden. Dat gebeurde toen de trucker achterwaarts de bouwwerf van de oude brouwerijsite wilde inrijden. Hij week te ver uit en ramde de elektriciteitspaal. Die brak onderaan bijna volledig af. De paal werd enkel nog recht gehouden door kleine stukken beton en metalen bevestigingsstukken. Omdat de vrees bestond dat de paal zou omvallen, sloot de politie de straat aan weerszijden af. Infrax had heel wat werk om de paal te vervangen. Het ging immers om een elektriciteitspaal waar bovenaan tal van vertakkingen zijn. Al die stroomkabels moesten een voor een afgekoppeld worden. Enkele tientallen gezinnen in de straat zaten door de werken enkele uren zonder stroom. (JHM)

