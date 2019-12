Exclusief voor abonnees Truck met 195 varkens kantelt snelweg 7 uur dicht 24 december 2019

De E34 richting Antwerpen was gisteren zeven uur lang afgesloten in Moerbeke-Waas, nadat een vrachtwagen met 195 varkens in de berm beland en gekanteld was. Het ongeval gebeurde iets voor 9 uur. Tientallen dieren konden ontsnappen. Ze werden in de gracht bij elkaar gedreven door de brandweer. Meer dan 150 varkens zaten intussen nog vast in de oplegger. Medewerkers van de varkenshouderij kwamen ter plaatse om ze één voor één uit de truck te halen. Daarna werden ze overgeladen op een andere vrachtwagen - een zware klus, want het ging om volwassen dieren, die zo'n 150 kilo wogen. 55 varkens overleefden het ongeval uiteindelijk niet. De 140 andere werden opgehaald voor medisch onderzoek. Pas rond 16 uur werd de baan weer vrijgegeven.

