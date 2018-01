Truck kantelt: stuurfout of plotse windstoot? 20 januari 2018

00u00 0

In de Blauwe-Torenstraat in Sint-Pieters is gisterennamiddag rond 15 uur een vrachtwagen gekanteld. De bestuurder had net een bocht genomen toen zijn gevaarte plots overhelde en kantelde. De vrachtwagen kwamen daardoor deels op de weg en deels in de zachte berm terecht, net niet in de gracht. Dat gebeurde net na het T-kruispunt met de Brouwerijstraat en de Spreeuwenstraat. Waarom de vrachtwagen kantelde, is onduidelijk.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN