Truck kantelt in gracht 27 februari 2018

Op het industrieterrein aan de Katteweidelaan in Diepenbeek is gistermiddag een truck gekanteld. Het ongeval gebeurde omstreeks 14.30 uur tijdens een uitwijkmanoeuvre. De wielen van de oplegger kwamen daarbij in de gracht terecht, waarna het hele gevaarte plots wegzakte.

