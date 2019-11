Exclusief voor abonnees Trucje levert AB InBev 100 miljoen euro op 13 november 2019

AB InBev neemt Craft Brew Alliance over, waar de Leuvense brouwer al sinds 2013 een belang van 31,3 procent in heeft. Deze zomer keek de financiële wereld nog verbaasd toe hoe AB InBev weigerde om de aandelen van de Amerikaanse artisanale brouwer die het nog niét bezat over te nemen tegen de afgesproken prijs. De bierreus betaalde liever een boete van 20 miljoen dollar. Vandaag blijkt dat een geniale zet te zijn geweest. Doordat er geen overnamebod kwam op het kleine Craft Brew Alliance, stuikte de koers in elkaar. Gevolg: AB InBev wordt nu toch helemaal eigenaar van het bedrijf, maar dan wel mét een korting van 100 miljoen euro.