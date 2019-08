Exclusief voor abonnees Truc van 14-jarig voetballertje gaat wereld rond 30 augustus 2019

Een filmpje van een 14-jarige voetballer uit Aartselaar gaat het internet rond. "Mijn vrienden en ik filmen onze trappen vaak - als we dan een bal in de winkelhaak trappen, kunnen we dat filmpje op Instagram zetten", vertelt Arne Van Der Linden. De kruising, daar vloog zijn bal mijlenver naast... maar hij belandde wél precies in het raam van een voorbijrijdende auto. "Ik was vooral blij dat ik geen ruit had ingetrapt", lacht de tiener. Hij postte de stunt op Instagram, waar hij plots meer dan 2.600 volgers had. De video is op zijn eigen pagina al ruim 16.000 keer bekeken en werd onder meer opgepikt door Newsflare, een Brits-Amerikaans videoagentschap. "Newsflare heeft er 400 dollar voor betaald, zo'n 360 euro", vertelt Arne. "Dat geld ga ik verdelen onder de vrienden die erbij waren." Doordat het filmpje op allerlei sites opduikt, is het volgens Britse media wereldwijd zelfs al 3,5 miljoen keer bekeken.

