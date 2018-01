Trouwen voor één dag Huwelijksnacht optioneel 29 januari 2018

Wel zin in de witte jurk, maar niet in het levenslange engagement? In Rotterdam hebben ze daar iets op gevonden. Op 11 februari kan iedereen er vrijblijvend trouwen. Alle combinaties zijn mogelijk: een moeder mag met haar dochter trouwen, een oude snoeperd mag 'ja' zeggen tegen z'n groene blad. Het huwelijk kost niks, maar is verder zo echt mogelijk. Wie wil, kan het compleet met ringen, jurken, getuigen, boeketten en een bruidskus doen. Ook Belgen zijn welkom. U gaat zelfs met een trouwboekje naar huis. Let wel: er is verder geen rechtsgeldigheid aan verbonden. De volgende dag is het meteen weer voorbij. Al hoeft dat een huwelijksnacht natuurlijk niet in de weg te staan.