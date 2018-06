Trouwen in jurk Meghan Markle? Dat kan, voor 4.000 euro 16 juni 2018

Altijd al gedroomd van een prinsessenhuwelijk? Het is dichterbij dan u denkt, want ontwerpster Stella McCartney heeft 46 replica's gemaakt van de tweede jurk die Meghan Markle droeg tijdens haar huwelijk met de Britse prins Harry. De lookalike-outfits - de helft in het wit en de andere helft in het zwart - kosten 4.000 euro per stuk. Om een echte 'Meghan' te kunnen kopen, moet je wel eerst een mail sturen naar 23oldbond.store@stellamccartney. com. Zo maak je kans op een persoonlijke uitnodiging.

