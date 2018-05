Trouwen in de kerk? Eerst zes uur les volgen 05 mei 2018

Het onzevader bidden, dat zal de meesten nog wel lukken als ze voor de Kerk gaan trouwen. Maar de geloofsbelijdenis of het vergevingsmoment, dat ligt misschien al iets verder in het geheugen. De Belgische bisschoppen willen daarom dat trouwlustige koppels eerst zes uur lang les gaan volgen, zo melden de Mediahuis-kranten. "Een huwelijk is niet zomaar een contract dat makkelijk opgezegd kan worden", zegt Hilde Pex van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal. "De samenkomsten maken duidelijk waartoe de geliefden zich engageren." De sessies mogen echter niet als cursussen gezien worden, maar als een 'inleiding tot het christelijk geloof'. "In een sterk geseculariseerde samenleving merken we dat het best waardevol is om dieper op het christelijk geloof in te gaan. Het is geen evidentie meer dat mensen dat allemaal weten." Het traject concentreert zich op christen zijn vandaag, een christelijk huwelijk en gezinsleven en de voorbereiding van de huwelijksliturgie. Daarnaast wordt ook sterk de nadruk gelegd op een hartelijk onthaal in de plaatselijke kerkgemeenschap.

HLN