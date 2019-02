Trouwe parochiaan schenkt kerk "voor € 1 miljoen kunst" 22 februari 2019

De pastoor van de Sint-Martinusbasiliek van het Vlaams-Brabantse Halle moet wel héél goede preken geven, want zijn parochie heeft een kunstcollectie cadeau gekregen van een trouwe kerkganger. Die omvat naast beelden en juwelen ook 50 schilderijen - onder meer van Vlaamse meesters zoals Cornelius Van Cleef (foto) - en zou, zo wordt gefluisterd, tot 1 miljoen euro waard zijn. Al wordt dat ontkend door de kerkraad. "Het is een schitterende aanwinst, maar zoveel zijn de stukken niet waard." De schilderijen zullen opgehangen worden in de basiliek, zodat de schenker er nog van kan genieten. De zeventiger schonk de collectie aan de parochie omdat hij vreesde dat alles na zijn dood verkocht zou worden. (BKH)

