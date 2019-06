Exclusief voor abonnees Trouw én transfer voor Trossard? 22 juni 2019

Leandro Trossard stapt vandaag in het huwelijksbootje met zijn vriendin Laura Hilven. Het koppel heeft ook al een zoontje van twee, Thiago. Een grote stap op privévlak, maar ook sportief staat Trossard dicht bij een nieuwe uitdaging. De transfer van de 24-jarige flankaanvaller naar de Premier League zou de komende dagen wel eens in een stroomversnelling kunnen geraken. Brighton & Hove Albion lijkt op dit moment de belangrijkste gegadigde om Trossard binnen te halen. Een eerste bod op Trossard werd vorige week geweigerd door Racing Genk, maar de clubs bleven wel on speaking terms. Bij Brighton verwachten ze een snelle ontwikkeling in dit dossier. Racing Genk hoopt om en bij de 20 miljoen te vangen voor zijn Rode Duivel. (KDZ/KTH)

