Troubadour & friends 01 juli 2019

00u00 0

Bij dertig graden The Barn laten vollopen en de temperatuur dan nóg eens de hoogte injagen? Tourist LeMC deed het zaterdag zonder problemen. De Antwerpse troubadour was bijzonder goed bij stem en had met z'n liveband - en dan vooral de saxofonist - extra ondersteuning meegebracht. Tijdens 'Spiegel' kroop Raymond van het Groenewoud mee op het podium. En bij 'Horizon' mocht zijn compagnon Wally dan weer mee de honneurs waarnemen. Tijdens 'Wij begrijpen mekaar' kreeg de hele tent kippenvel en toen moest 'Koning liefde' nog komen. Conclusie: "met de liefde onderhandelde ni ", en over het talent van Johannes Faes, zijn echte naam, evenmin.

