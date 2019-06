Exclusief voor abonnees Trossard strijkt neer in Engeland 26 juni 2019

"Brighton heeft getoond dat het me er absoluut bij wil en dat geeft mij een goed gevoel." Leandro Trossard is blij met zijn keuze. De kapitein van Racing Genk speelt de komende vijf seizoenen in de Premier League. "Ik moet minuten maken, dat is de enige manier voor mij om verder te evolueren. In Brighton ga ik die zeker krijgen." Trossard vertrok gisteren in het bijzijn van zijn makelaar Josy Comhair en echtgenote Laura vanuit Brussel naar Londen. In de namiddag legde hij fysieke en medische testen af. Het contract werd nog niet ondertekend. Er ontbrak nog één document uit Genk, maar dat is slechts een formaliteit. Trossard neemt met spijt in het hart afscheid van Genk. "Maar ik doe het wel in gedroomde omstandigheden, als landskampioen. Een mooier afscheid kon ik me eigenlijk niet indenken. Nu begin ik samen met mijn gezin (echtgenote Laura en tweejarig zoontje Thiago verhuizen uiteraard mee, red.) aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven." (KDZ)

