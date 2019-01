Trossard scoort "Trossard-goal" 12 januari 2019

Zo, in Duitsland weten ze ook wie Leandro Trossard is. Met een heerlijke plaatsbal in de verste kruising trapte hij Racing Genk tegen Schalke 04 op een 2-1-voorsprong. Eerder had ook Dewaest gescoord voor Genk en Uth voor Schalke. Na rust legde Schopf de 2-2-eindstand vast.

