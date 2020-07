Exclusief voor abonnees Trossard scoort pareltje tegen Liverpool 09 juli 2020

00u00 0

Doelpunt tegen een topclub? Check. Een beauty tegen de Premier Leaguewinnaar? Check. Die mogen van zijn bucketlist. Leandro Trossard (25) deed Liverpool bij momenten pijn. Die prachtige volley als hoogtepunt. Na tien minuten leek de match gespeeld. Eerst Salah dan Henderson. Liverpool maakte zich op voor een walk-over, maar dat was zonder die vinnige Belg gerekend. Pijnlijke prikken met zijn snelheid. Een gevaar in de zestien. Met een van zijn mooiste goals in de Premier League bekroonde Trossard zijn verdienstelijke eerste helft (1-2). Liverpool diepte na rust de score uit. Trossard verdween uit de match

