Trossard out, Malinovskyi twijfelachtig 22 december 2018

Racing Genk leed niet enkel morele schade tegen Union, ook lichamelijke. Zo is Leandro Trossard zeker out voor de trip naar Eupen, hij heeft last van een spierblessure. Achter de naam van Ruslan Malinovskyi staat dan weer een groot vraagteken. De Oekraïner sukkelt met de enkel en moest al verstek geven voor de bekerwedstrijd tegen Union. Heynen en Paintsil lijken de grootste kanshebbers om hun plaatsen in te nemen. (KDZ)