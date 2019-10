Exclusief voor abonnees Trossard in de bloemetjes gezet 07 oktober 2019

00u00 0

Hoog bezoek in de Luminus Arena. Leandro Trossard, vorig jaar kapitein en kampioenenmaker van Racing Genk, was voor het eerst sinds zijn transfer naar Brighton terug in Genk. Voorzitter Peter Croonen en algemeen directeur Erik Gerits zetten Trossard letterlijk in de bloemetjes. Hij kreeg een stevige ruiker als dank voor bewezen diensten. (NVK)

