Trossard "Een beetje plagen mag toch, niet?" 19 januari 2019

Een derbyzege smaakt extra zoet. En dus wilde Leandro Trossard graag de Genkse vlag planten op de middenstip van Stayen. Dat werd hem door de stewards niet in dank afgenomen. "Ach, een beetje plagen mag toch, niet?" Wat een verschil tussen de eerste en de tweede helft van Trossard. Onzichtbaar voor rust, wedstrijdbepalend na de pauze. "Wat een weerbaarheid in dit team", glunderde de Genkse winger. "Voor rust vonden we onze draai niet, maar we zijn altijd in onze kansen blijven geloven. Ook nadat we twee keer op achterstand kwamen. Dat is onze sterkte dit seizoen, we geven nooit op. We blijven combineren, kansen creëren en mooie doelpunten maken." En of. Trossard legde STVV over de knie met twee venijnige versnellingen. De eerste werkte hij zelf af, de tweede legde hij subtiel breed voor Dieumerci Ndongala.

