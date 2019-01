Trossard (5de): "Signaal dat het nog beter kan" 17 januari 2019

Leandro Trossard eindigde op een vijfde plaats en kon zich daar wel in vinden. "Of je nu derde of vijfde wordt, dat maakt in principe niets uit. Enkel die eerste plaats telt, maar het is voor ons wel goed dat we met twee jongens in de top vijf zitten en dat ook Malinovskyi (zesde, red.) kort tegen die eerste vijf zit. Dat wil zeggen dat we een goed jaar hebben doorgemaakt, maar dat het nog beter kan. Club Brugge is kampioen geworden, wij zijn pas echt onder stoom gekomen in die play-offs. Het is aan ons om daar nu ook iets tastbaars aan vast te breien." (KDZ)