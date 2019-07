Exclusief voor abonnees Tropisch HET WEER 24 juli 2019

Vandaag blijft het zonnige en tropische weer aanhouden, bij 37 graden in het binnenland. Enkel in het westen trekt er soms wat meer bewolking voorbij, het is zelfs niet uitgesloten dat er een verdwaalde regendruppel valt. Elders blijft het de hele dag flink zonnig en droog. Op het strand liggen de maxima rond 30 graden, ook tropische waarden, dus. Er staat een zwakke tot hooguit matige wind uit het zuiden. Vanavond blijft de hemel zo goed als wolkenloos en het koelt slechts zeer traag af. Om 20u staat er nog 30 graden op de thermometers. De minima liggen tegen de ochtend rond 20 graden. Er staat een zwakke wind die tijdelijk naar het noord-noordoosten draait.

