04 augustus 2018

00u00 0

Het blijft het hele weekend droog, maar niet altijd even helder. Zo zijn er vandaag eerst wat hoge wolken en later wolkenvelden. Er is een heel kleine kans op een bui. We komen uit een warme nacht en overdag kan het weer serieus opwarmen, met maxima van rond of iets boven de tropische 30 graden. In het zuiden van ons land wordt het 34 graden. Aan de kust is het koeler met maxima rond 23 graden. Daar staat een matige noordenwind, in het binnenland waait die wat zwakker.

