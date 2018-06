Tropische storm zet Mexicaanse straten blank 16 juni 2018

De Mexicaanse Civiele Bescherming en verkeerspolitie schieten burgers te hulp in de overstroomde straten van de Mexicaanse staat Baja California Sur (foto). Ze proberen een vastgelopen busje uit het water te krijgen. Sinds donderdag bereikte de tropische storm Bud de toeristische badplaats Cabo San Lucas, ten noordwesten van Mexico City. Met rukwinden tot 75 kilometer per uur, golven met een hoogte tot vier meter en een regenval van 150 liter per vierkante meter, doet deze tropische storm de straten blank staan. In Cabo San Lucas zijn naar verluidt minstens 21.000 toeristen. Tot nu toe werd er nog geen melding gemaakt van slachtoffers. De civiele bescherming liet uit voorzorg de scholen gesloten tot volgende maandag.

