Tropisch weekend HET WEER 30 juni 2018

00u00 0

Vandaag begint een zonovergoten weekend. We zullen al heel hard moeten zoeken om iets van bewolking te ontdekken aan de hemelsblauwe lucht. Het wordt ook bijzonder warm. We halen een zomerse 25 graden aan zee en in de Hoge Venen. In het binnenland wordt het veel warmer en halen we met gemak 30 graden, of een graadje meer, op de warmste plekken van ons land. De wind waait hierbij zwak, soms matig, uit het oosten tot het noordoosten.

