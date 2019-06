Exclusief voor abonnees Tropisch warm Het weer 29 juni 2019

Vandaag is het al zon wat de klok slaat. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat is er geen wolkje aan de lucht en schijnt ze dus uitbundig en onverstoord. Via een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind wordt er warme lucht aangevoerd, waardoor de maxima de hoogte in schieten, tot 33 à 35 graden in Vlaanderen. Zelfs aan zee blijft de zeebries uit en halen we vlotjes 31 graden.

