Tropisch warm HET WEER 16 juli 2018

Het wordt vandaag zowat even warm als gisteren, met dus opnieuw tropische maxima in het binnenland tot 32 graden op de warmste plekken. Aan zee wordt het 24 graden en daar voelen ze de noordenwind net wat meer. We beginnen zonnig aan de nieuwe werkweek. Na de middag zijn er wel enkele wolkenvelden die opzetten vanaf de kust. De wolken zijn evenwel in de minderheid, waardoor de zon steeds kan domineren.

