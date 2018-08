Tropisch warm HET WEER 02 augustus 2018

Vandaag wordt een zonnige zomerdag met tropische allures. Het wordt 28 tot 33 graden in het binnenland, aan zee is er verkoeling met maxima van 23 graden. Er zijn 's namiddags enkele kleine stapelwolken. De wind waait zwak uit noordelijke tot noordwestelijke richting. Vanavond blijft het helder en warm, met om 20 uur nog 28 graden in het centrum. Later vannacht verdwijnen de wolken en wordt het helder in het hele land. Het koelt af tot gemiddeld 16 graden in Vlaanderen, in de Ardennen liggen de minima rond 13 graden. Hogedrukgebieden duwen de straalstroom ver naar het noorden, waardoor er bij ons weinig dynamiek in de atmosfeer zit. Storingen en Atlantische depressies zijn veraf, dus blijft de kans op neerslag de komende dagen klein. De uitgedroogde atmosfeer warmt ook goed op overdag.

