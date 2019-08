Exclusief voor abonnees Tropisch dagje HET WEER 27 augustus 2019

00u00 0

Vandaag wordt het opnieuw een zonnige en tropisch warme dag. De maxima liggen gemiddeld op 33 graden en ook aan zee klimt het kwik tot net boven de tropische grens van 30 graden. Er staat daarbij een nauwelijks voelbare, zwakke zuidenwind. Vooral in het westen en centrum van ons land is het zonnig, terwijl er zich deze namiddag in het oosten opnieuw stapelwolken ontwikkelen. Tegen de avond is er een lokaal warmteonweder mogelijk.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Ardennen

weer

weersvoorspelling