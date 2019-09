Exclusief voor abonnees Trop is te veel Scherp gesteld 02 september 2019

Akkoord, hij kan écht wel ballen. Hij heeft één van de fijnste controles in onze competitie, steekt aan een verbluffende snelheid het hele veld over terwijl de bal aan zijn voet kleeft én kan de carrière van elke verdediger beëindigen met een genadeloze dribbel. Dat hij niet altijd om zich heen kijkt of er een ploegmaat beter opgesteld staat, neem je erbij. Zijn twee rode kaarten - telkens tegen Standard en telkens na totaal overbodige agressie - zagen ze op de Bosuil door de vingers. Maar nu is de koek écht op. Vorig seizoen al bedacht hij Van Damme met een blauw oog. Deze keer kreeg Bolat met de losse handjes van Lamkel Zé te maken. What's next? Niet eens 48 uur nadat hij de hele club eerst enkele miljoenen kostte om dan paraderend met zijn shirt in de lucht het veld te verlaten. De persiflage die AZ-speler Calvin Stengs er op sociale media van neerzette, was treffend. Hij was de grap van de Europa League.

