Exclusief voor abonnees Troosten mag gelukkig wel, als collega sterft 24 juni 2020

00u00 0

Ze hebben mondmaskers aan, want ze weten als geen ander wat de gevolgen van corona zijn, maar een troostende knuffel kon voor deze Brusselse verpleegkundigen gisteren gelukkig wel. Ze verloren afgelopen zondag Thérèse Atango, nachtverpleegster in het Iris-ziekenhuis in Elsene. De vrouw overleed aan de gevolgen van corona. Zo'n tweehonderd ziekenhuismedewerkers namen afscheid van haar. Ze lieten witte ballonnen op en legden witte rozen neer als eerbetoon aan hun collega. Er werd ook een minuut stilte gehouden.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen